Première bordée de neige de la saison

Une forte tempête de neige balaiera tout le Québec, mardi et mercredi, laissant derrière elle des précipitations variant entre 20 et 40 centimètres selon les régions. Selon Environnement Canada, l’importante dépression en provenance des Grands Lacs n’épargnera qu’une seule région, l’Abitibi-Témiscamingue. Pour Montréal, il s’agira de la première bordée de la saison. Environ 20 centimètres de neige devraient s’abattre sur la ville. Les précipitations seront supérieures dans le centre et l’est de la province. À Québec, 25 centimètres sont attendus. Les vents seront parfois violents, les rafales pouvant atteindre 90 kilomètres à l’heure.