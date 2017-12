11 décembre 2017

L’emploi avant la langue

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le chef de la CAQ, François Legault, ne se formalise pas trop de la francisation des immigrants, alléguant, dans un échange publié par CBC, que le Québec a accordé « trop d’importance à la connaissance du français » dans le processus de sélection des immigrants et [que] « le premier, peut-être même le seul » critère de sélection à l’immigration devrait être la capacité à répondre aux besoins du marché du travail. Pour sa part, la porte-parole de la CAQ en matière de protection et de promotion de la langue française, Claire Samson, affirme qu’« il faut s’assurer que les immigrants sont habilités à décrocher un emploi. Tant mieux s’ils parlent le français. S’ils ne le maîtrisent pas, on doit se dévouer à le leur apprendre ». Tout un programme… […] Une telle politique linguistique envers les immigrants donne clairement l’impression que leur francisation apparaît comme un boulet pour François Legault… un boulet qu’il risque de trouver lourd au fur et à mesure qu’il s’approchera des prochaines élections !

Québec, le 9 décembre 2017

Andrew Scheer et Israël

En 2014, au sein d’Études internationales, l’universitaire Frédéric Boily a décelé des motifs idéologiques, religieux et électoralistes derrière l’appui maintes fois réitéré de Stephen Harper envers l’État israélien. La première dimension est éclairante. Sa défense indéfectible d’Israël, point d’ancrage des valeurs occidentales au Moyen-Orient, aurait visé à neutraliser l’épée de Damoclès menaçant l’État juif, soit le terrorisme islamiste, perçu comme un totalitarisme moderne, et l’antisémitisme sous couvert d’antisionisme. En construisant sa rhétorique pro-israélienne autour d’impératifs moraux, Stephen Harper a marqué son approche d’une teinte néoconservatrice, générant une scission discursive entre sa gestion du dossier israélien et celle de la plupart de ses prédécesseurs. Le président Trump ayant récemment avalisé le Jerusalem Embassy Act, l’enjeu israélo-palestinien se pose aux dirigeants canadiens avec une acuité nouvelle. Cela demeure vrai pour les conservateurs en raison de la partialité de M. Harper concernant ce dossier, d’autant qu’Andrew Scheer a jusqu’à présent soigneusement évité de se prononcer de vive voix quant au statut de Jérusalem. Ce dernier optera-t-il pour les traces de son ancien chef ou élabora-t-il une politique étrangère imprégnée du sceau de la modération ? L’électorat est en droit de savoir.

Val-d’Or, le 10 décembre 2017

La cerise sur le «sundae»

Le rattrapage offert aux médecins spécialistes constituait déjà un privilège indécent par rapport à l’augmentation salariale consentie aux autres travailleurs du secteur public. Voilà que nous apprenons maintenant que l’assiduité des anesthésistes et des chirurgiens est récompensée par une prime financière qui vient s’ajouter à une rémunération plus que généreuse.

Déjà que les médecins donnaient souvent l’impression d’accorder plus d’importance aux soins de leur portefeuille qu’à celui de leurs patients, cette dernière nouvelle ne contribuera certainement pas à améliorer leur image. Faudra-t-il en venir à une prime d’empathie ou de compassion pour faire évoluer la pratique médicale vers une approche plus humaine ? D’ailleurs, pourquoi l’argent est-il constamment au centre des préoccupations des disciples d’Hippocrate ? Le mode de paiement à l’acte n’expliquerait-il pas ce phénomène ? Une rémunération selon le nombre de patients ne serait-elle pas un meilleur moyen pour assurer une relation plus adéquate entre le médecin et son patient?

Il semble parfois qu’il y ait confusion des genres entre le syndicaliste Barrette et le ministre du même nom ? Pour épater la galerie, tout en démontrant qu’il a la situation bien en main, l’illusionniste Barrette brandit la menace du bâton auprès des médecins, tout en leur offrant une carotte bien cachée dans son chapeau. Trop de cerises sur le « sundae » risquent d’entraîner des débordements de moins en moins acceptables pour une population qui est de plus en plus consciente de ces tours de passe-passe.

Neuville, le 10 décembre 2017