Les textos peuvent être considérés comme privés

Ottawa — On peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un échange de textos demeure privé. Et des policiers qui se saisissent d’une conversation peuvent, dans certains contextes, violer le droit constitutionnel à la protection contre les fouilles abusives. C’est ce qu’a déterminé vendredi la Cour suprême du Canada dans une décision partagée de cinq juges contre deux. La cause sur laquelle s’est penché le plus haut tribunal au pays concerne un homme qui avait été reconnu coupable d’opérations illégales impliquant des armes à feu. À son procès, des textos incriminants saisis dans le téléphone de son complice avaient été présentés. La présentation de ces éléments de preuve avait été contestée en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit que « chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». La Cour suprême a tranché en sa faveur, car « il s’attendait subjectivement à ce que cette conversation électronique demeure privée ».