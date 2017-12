9 décembre 2017

La discrimination dans l’embauche : ça suffit !

Après le tollé qui a suivi l’annonce du forum sur la « discrimination systémique et le racisme », le gouvernement Couillard a fait volte-face et choisi d’opter pour une consultation d’un jour sur « la valorisation et contre la discrimination » des immigrants. Dans les deux cas, il a fait preuve d’étroitesse d’esprit. Pourquoi ? Parce que la discrimination dans l’embauche ne cible pas que les immigrants. Des Québécois de souche francophones, instruits et expérimentés sont cloués à l’aide sociale du fait de la discrimination dans l’embauche fondée sur l’âge et de leur condition sociale résultant de la discrimination dans l’embauche. Ce gouvernement a choisi de miser sur l’immigration pour résoudre la prétendue pénurie de main-d’œuvre. Or nombre d’immigrants subissent la discrimination dans l’embauche du fait de leur race. Au lieu des forums à saveur électoraliste pour faire le plein de votes dits culturels, le gouvernement Couillard devrait s’attaquer aux employeurs des secteurs privé et public qui ne respectent par les dispositions (art. 10, 16, 18, 18.1) de la Charte des droits de la personne et des droits de la jeunesse par leurs pratiques discriminatoires de tout acabit. Il devrait également ramener à l’ordre la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) qui rejette du revers de la main une plainte pour discrimination dès que la partie mise en cause donne une version des faits contraire aux allégations de la partie plaignante. Pis encore, depuis quelques années, la version des faits de la partie mise en cause n’est plus remise à la partie plaignante. L’aveuglement du gouvernement est tel que la discrimination dans l’embauche ne figure pas parmi les grands dossiers du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Voilà la source du calvaire de personnes qui deviennent bénéficiaires de l’aide sociale du fait de cette discrimination, de son incurie et du laxisme de la CDPDJ. Les gouvernements successifs n’ont jamais compris qu’une personne qui ne mange pas à sa faim ne peut faire une recherche d’emploi active, se battre contre l’opacité de la CDPDJ et son penchant pour les employeurs. Ce gouvernement a-t-il calculé les pertes de l’État en taxes et impôts dues à la discrimination dans l’embauche ? Combien lui coûte cette discrimination (allocations de dernier recours, allocations logement, médication, soins médicaux, etc.) ?

Québec, le 5 décembre 2017

Quand loto rime avec l’auto

Nous n’avons pas besoin d’ajouter des autos sur nos routes, mais on dirait bien que Loto Québec n’est pas de cet avis. Encore cette année, elle fait la promotion de 56 gros véhicules pour son tirage Célébration, des lots qui appartiennent à une époque révolue où on pouvait polluer tout en se croyant prestigieux. Comme le Québec aspire au titre de chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques — dixit le site du ministère du Développement durable —, je propose que notre loterie nationale donne l’exemple en cessant de nourrir le culte de l’automobile individuelle avec des publicités triomphalistes. Je suis certaine qu’il y a dans cette agence des gens talentueux et pleins d’imagination capables de proposer des lots plus conformes à nos engagements environnementaux.

Le 6 décembre 2017

Jamais noir ou blanc

J’ai grand peine à discréditer la lettre de M. Kulman, ex-consul général d’Israël. Le texte est bien écrit et regorge de détails qui semblent bien factuels. J’en suis réduit à citer M. Kulman lui-même : le problème est que les dirigeants palestiniens n’ont jamais saisi l’occasion. M. Kulman s’en dit convaincu : le problème, c’est l’autre. Avec une telle attitude, aucun conflit ne se réglera jamais.

Québec, le 6 décembre 2017