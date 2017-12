Argentine: Cristina Kirchner visée par un mandat d’arrêt pour trahison

Buenos Aires — L’horizon judiciaire de l’ancienne présidente argentine Cristina Kirchner s’assombrit : un juge a demandé jeudi son arrestation pour entrave à l’enquête au profit de l’Iran sur l’attentat contre la mutuelle juive Amia qui avait fait 85 morts en 1994. L’ancienne présidente de gauche (2007-2015), élue sénatrice en octobre, bénéficie d’une immunité parlementaire qui la met pour l’instant à l’abri d’une incarcération. C’est le juge fédéral Carlos Bonadio qui a mis en examen Mme Kirchner pour « trahison » et demandé son placement en détention. Le juge considère qu’un pacte qu’elle avait conclu en 2012 avec l’Iran a permis aux suspects iraniens de se dérober à la justice argentine. L’Iran est accusé par Buenos Aires et Israël d’avoir commandité l’attentat de 1994 contre le bâtiment abritant les institutions juives d’Argentine, qui constitue le plus grave acte antisémite jamais perpétré en Amérique latine, mais aucun procès n’a pu avoir lieu jusqu’ici pour juger les responsables.