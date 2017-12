L’Australie légalise le mariage homosexuel

Photo: Sean Davey Agence France-Presse

Canberra — Le Parlement australien a légalisé jeudi le mariage entre conjoints de même sexe, dans la foulée d’échanges acrimonieux qui ont pris fin seulement quand une enquête gouvernementale controversée a révélé que la population était massivement favorable à la mesure. Les membres du public qui ont assisté au vote ont applaudi chaleureusement après l’adoption de la loi qui redéfinit le mariage comme « l’union de deux personnes ». Seulement quatre parlementaires ont exprimé leur opposition. La même loi avait été facilement adoptée par le Sénat australien la semaine dernière. La loi devrait entrer en vigueur dans environ un mois, et les premiers mariages seront célébrés un mois plus tard. Le premier ministre Malcolm Turnbull a déclaré devant le Parlement que c’était « toute une journée pour l’amour, pour l’égalité et pour le respect ».