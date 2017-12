La saison de la grippe sera intense

Ottawa — L’Agence de santé publique du Canada invite la population à se préparer à une saison grippale assez intense cet hiver. Dans son plus récent avis de surveillance de l’influenza, l’Agence signale qu’elle a observé que la saison de la grippe a commencé tôt cette année et que l’activité grippale augmente progressivement. Le nombre et le pourcentage de tests de laboratoire positifs sont plus élevés pour cette période de l’année par rapport aux saisons précédentes. De plus, le nombre d’hospitalisations liées à la grippe chez les adultes, les consultations dans les cabinets de soins primaires pour un syndrome grippal, ainsi que le nombre de régions ayant signalé une activité sporadique sont supérieurs aux taux prévus. D’autre part, certaines informations font croire que le vaccin contre l’influenza qui a été distribué cet automne pourrait avoir une efficacité limitée.