7 décembre 2017

Propagande ou littérature ?

« Cancer, toxicomanie, mort, réfugiés, intimidation, guerre, génocide, inceste, viol, homoparentalité, diversité sexuelle (sic !), transidentité, aide à mourir, violence conjugale, hyperphagie, automutilation, anorexie, bipolarité, suicide », voilà le monde merveilleux auquel nous convie aujourd’hui ce qu’on ose encore appeler la littérature jeunesse. La tête nous en tourne. De la qualité de l’écriture, de la justesse du ton, de la richesse de l’imaginaire ou de l’originalité du scénario, nous ne saurons rien. Le Devoir nous parle plutôt de « socioréalisme ». Voilà qui fait étrangement penser au « réalisme socialiste », de triste mémoire. Un art formaté par une volonté de « construire un monde meilleur » et un homme nouveau plutôt que l’honnête homme de Montaigne. L’enfant n’est pas l’adulte. On doit l’aider à grandir en le rassurant sur ce qu’il est, sur ce que nous sommes et d’où nous venons en le protégeant des violences de la société et des laideurs du monde. L’enfant a besoin de rêve pour se projeter vers l’avenir. Les défis qu’on lui propose doivent être à sa mesure. Ne l’étouffons pas avec toutes nos souffrances et nos angoisses d’adultes. Le roman en général devrait être un objet délicat à manipuler avec soin, loin de toute forme d’utilitarisme, ou de toute forme de propagande. La beauté avant toute chose, disait le poète.

Le 5 décembre 2017

Accueil en français

En fin de semaine passée, ma conjointe a participé au Marché de Noël du Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, à titre d’artiste bijoutière. À notre stand, nous nous sommes fait un point d’honneur d’accueillir les visiteurs en leur disant systématiquement « Bonjour ! », sauf si nous les avions entendus parler anglais auparavant. En cas de doute sur la langue, nous avons conservé le « Bonjour ! », et certains anglophones nous rendaient notre salutation dans un français à consonance anglaise, tandis que d’autres répondaient par « Hello » ou « Hi ». Dans les deux cas, nous passions alors à l’anglais pour les servir dans leur langue. Cette façon de faire a très bien fonctionné, et si un visiteur anglophone continuait à s’adresser à nous en français, le tout se passait en français. Le fait d’accueillir systématiquement les visiteurs en français tenait compte du fait que le Marché se tenait à Gatineau, au Québec, même s’il était sous l’égide d’une institution fédérale.

Gatineau, le 5 décembre 2017

Pour la Davie, une décision s’impose, maintenant !

Parmi les nombreux sujets qui sont des matières à partager une libre opinion, l’attitude du gouvernement actuel du Canada à l’endroit du chantier de la Davie retient l’attention, tellement elle dépasse tout entendement. Que de malhonnêteté intellectuelle en tentant de faire croire que la Garde côtière n’a aucun besoin urgent. C’est tout simplement non crédible. Après avoir généreusement pourvu les chantiers des Maritimes et de l’Ouest, lesquels semblent en avoir plein les bras pour remplir les commandes, le gouvernement fédéral n’aurait plus rien pour la Davie ! Les fédéraux savent fort bien que le moment est critique pour la rétention à Lévis du personnel qualifié, pour la survie du chantier. Quel est donc leur véritable programme ? Éliminer un concurrent sérieux et dérangeant ? Messieurs Lightbound et Duclos, au travail ! Il est moins une !

Québec, le 4 décembre 2017