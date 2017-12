Allemagne: près de 50 blessés dans une collision entre deux trains

Une cinquantaine de personnes ont été blessées mardi soir lors d’une collision pour une raison indéterminée entre deux trains près de Düsseldorf, dans l’ouest de l’Allemagne, selon les pompiers locaux et les chemins de fer. Les bilans donnés par la police, la compagnie nationale des chemins de fer et les pompiers sur cet accident entre un train de passagers d’une compagnie privée britannique qui roulait et un train de marchandises à l’arrêt de la compagnie nationale de fret DB cargo ont beaucoup évolué au cours de la soirée. Finalement, les pompiers, qui ont pris en charge les passagers, ont fait état de 47 blessés, dont 3 grièvement.