Denis Villeneuve reçoit un doctorat honorifique de l’UQAM

6 décembre 2017

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le cinéaste Denis Villeneuve a reçu mardi matin un doctorat honorifique de l’Université du Québec à Montréal, un diplôme qu’il aura « mis 30 ans » à obtenir et pour lequel il aura « dû dépenser 300 millions », dit-il. La remise de cette distinction a eu lieu en présence des diplômés de l’université qui célébraient leur collation des grades, à la Place des Arts. Denis Villeneuve est diplômé de l’UQAM en cinéma. Il a souligné que son arrivée à l’UQAM, après un détour par les sciences, l’a profondément rendu heureux et que c’est à partir de ce moment que la vie a commencé à être belle. L’homme d’affaires Alexandre Taillefer et le docteur Réjean Thomas se sont également vu décerner un doctorat honorifique par l’institution du Quartier latin pendant la cérémonie.