5 décembre 2017

Pour un retour au travail des retraités

Le manque de main-d’oeuvre commence à se faire cruellement sentir dans plusieurs secteurs de notre économie. Des usines, des banques, des restaurants, des exploitations agricoles n’arrivent plus à recruter. C’est inquiétant puisque cela fragilise les entreprises et toute l’économie du Québec. Malheureusement, cette situation risque d’empirer si rien n’est fait pour la corriger. Plusieurs options s’offrent à nous pour affronter ce défi.

Parmi celles-ci, pourquoi ne pas envisager de recourir aux retraités qui désireraient retourner sur le marché du travail pour améliorer leur niveau de vie, pour s’occuper, ou tout simplement pour continuer à contribuer à la société. Plusieurs hésitent à le faire au risque bien réel de perdre en partie ou complètement leur sécurité de vieillesse, leur supplément de revenu garanti pour les plus démunis. Alors qu’une majorité de retraités vivent dans la précarité, pour ne pas dire la pauvreté, pourquoi ne pas leur permettre de travailler, à leur convenance, quelques heures par semaine. Pour les inciter à le faire, il faudrait que les heures travaillées soient non imposables et n’aient aucun impact négatif sur le revenu de retraite.

Tout en offrant un nouveau bassin de main-d’oeuvre, souvent très expérimenté, aux entreprises, cette mesure aurait un impact appréciable sur le niveau de vie de nombreux retraités et indirectement sur les entrées fiscales du gouvernement par une consommation accrue.

En faisant preuve de flexibilité, il me semble que tous gagneraient au retour des retraités sur le marché du travail.

Gatineau, le 2 décembre 2017

Jean-François Lisée s’enlise

Le dernier sondage Léger-Le Devoir révèle sans l’ombre d’un doute la descente aux enfers du chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée. À titre d’exemple, le PQ ne récolte que 19 % d’appuis dans les intentions de vote, et à peine 9 % des répondants estiment que M. Lisée ferait le meilleur premier ministre; la clientèle cible du PQ, à savoir les francophones, ne lui offrirait son vote que dans une proportion de 23 %.

Seulement 9 % des répondants considèrent que le PQ est le parti qui représente le plus le changement. À cet effet, de l’avis de Jean-Marc Léger, la promesse de Jean-François Lisée de ne pas tenir de référendum dans un premier mandat a eu pour conséquence que les souverainistes ne se sentent plus obligés de voter PQ.

Des constats alarmants qui remettent en question l’engouement suscité par l’élection de M. Lisée dans une proportion de 92,8 % des militants lors du congrès de septembre dernier, sans compter son « chemin des victoires » évoqué dès son arrivée à la tête du PQ.

À mon sens, à force de tenter constamment de ménager la chèvre et le chou, à savoir de projeter l’image d’un futur bon gouvernement tout en étant tributaire du « spectre » de l’indépendance, Lisée s’enlise dans des méandres qui ne le conduisent nulle part… sauf peut-être vers la « sortie de secours » !

Québec, le 2 décembre 2017

«Come say “Bonjour – Hi !”»

Il y a plusieurs années de cela, une publicité de Tourisme Québec avait eu beaucoup de succès chez nos voisins du sud: «Come say “Bonjour !”». Le Québec était alors particulièrement fier de son caractère français et ne craignait pas de miser dessus pour attirer des touristes anglophones en quête de dépaysement.

Mais en cette ère Couillard, pour être de son temps, in, il faudra vraisemblablement que Tourisme Québec actualise sa pub en: «Come say “Bonjour – Hi !”».

Montréal, le 2 décembre 2017