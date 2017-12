Facebook lance une version de Messenger pour enfants aux États-Unis

Facebook lance cette semaine aux États-Unis une version de sa messagerie instantanée Messenger destinée aux enfants. Messenger Kids est une application « de discussion vidéo et de messages conçue pour que les enfants puissent contacter famille et amis validés par leurs parents », qui « contrôlent entièrement la liste de contacts », explique le groupe. Dans cette version, « il n’y a pas de publicités, pas d’achats intégrés », précise Facebook. Messenger Kids n’est proposé pour l’instant que sur les appareils Apple, et seulement aux États-Unis. Concrètement, une fois l’application téléchargée, les parents créent un compte Messenger Kids pour leur enfant à partir de leur propre compte Facebook, puis autorisent ou non les contacts à figurer dans la liste de leur enfant.