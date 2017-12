4 décembre 2017

Gardons le hi, mais rejetons le fuck

Face à la consternation parmi les députés de tous les partis à l’Assemblée nationale autour du « bonjour-hi » devenue la phrase d’accueil de choix parmi les commerces du centre-ville de Montréal, la satire paraît de mise. Autrement, comment pourrait-on accepter, sans sourire aux lèvres, l’idée que ce petit hi soit d’ores et déjà devenu une menace à la survie du français d’une envergure telle qu’elle mérite l’attention et la dénonciation unanime de nos élus ?

Cette petite controverse artificielle et risible nous rappelle que, dans toute société où deux langues ou plus coexistent, on trouve des emprunts de part et d’autre. L’Office québécois de la langue française lui-même a ouvert la porte, il y a deux mois, à quelques anglicismes, reconnaissant que la force de l’usage l’emporte sur la direction normative en matière de vocabulaire populaire. Ce sont là des manifestations d’une réalité sociologique. Fustiger ceux qui ne cherchent qu’à bien servir leurs clients dans des quartiers bilingues serait donc futile, même absurde. D’autant plus qu’il y a d’autres emprunts de l’anglais dans la parlure québécoise qui sont plus nocifs que le hi à la suite d’un « bonjour » mais qui, toutefois, semblent allégrement acceptés. À titre d’exemple, on remarque que le mot « fuck » a été adopté de façon répandue.

L’écrivain Jacques Ferron, qui a fait preuve du sens de l’absurde en fondant le Parti Rhinocéros, a observé que « l’anglais a tendance à polluer une langue, tandis que le français lui prête une certaine élégance ». Voilà un bel exemple ! En anglais, le mot « f » est toxique, hors-jeu, une bombe lexicale dont l’emploi nous rappelle tout de suite que nous nous trouvons en compagnie de personnes vulgaires. Mais ce legs est laissé pour compte dans l’usage par bon nombre de francophones au Québec qui l’ont banalisé, s’en servant même en ondes. Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a dû se prononcer le mois dernier, concluant « que le mot fuck en français n’avait pas une connotation aussi vulgaire qu’en anglais ». N’empêche que, devant la richesse du vocabulaire français, a-t-on vraiment besoin de recourir à ce mot emprunté de l’anglais et qui, malgré la décision de ce Conseil, conserve toujours une bonne part de sa vulgarité en français ? En revanche, le « hi » amical semble plutôt anodin, de même que le « Bye-Bye » avec lequel de nombreux Québécois terminent l’année. S’il faut s’en prendre à des mots anglais, que l’on choisisse les cibles avec un peu plus de discernement !

Westmount, le 1er décembre 2017

Le loup dans la bergerie

Dans L’esprit des lois, Montesquieu distingue trois pouvoirs : l’exécutif, le judiciaire et le législatif. L’exécutif met en oeuvre les lois conçues par le législatif, lois dont l’application est confiée au judiciaire. Ces trois pouvoirs doivent être clairement séparés parce que, si le législateur est l’exécuteur, rien ne l’empêche de se corrompre en mettant en oeuvre des lois qui lui sont favorables, et si l’exécutif est le juge, aucun contrôle de l’action publique n’est possible.

C’est à partir de ce principe fondamental de la séparation des pouvoirs que nous sommes à même de constater le danger de la création, par le gouvernement Couillard, d’un comité de surveillance chapeautant l’Unité permanente anticorruption (UPAC), une structure qui ouvre la porte toute grande à la coexistence nocive du législatif et du judiciaire.

Dans les faits, nous assistons à l’apparition impromptue du « loup dans la bergerie », une situation où l’ingérence du législatif vient contrecarrer littéralement les efforts du judiciaire pour confronter les coupables dans un climat essentiel de confidentialité.

Dans l’esprit de Montesquieu, les lois sont conçues par le législateur et leur application appartient au judiciaire alors que, dans le cas qui nous intéresse, le gouvernement, en créant un comité de surveillance de l’UPAC, court-circuite l’appareil judiciaire en sapant à la base son indépendance vitale pour atteindre sa pleine efficacité.

Québec, le 30 novembre 2017