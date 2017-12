Les flâneurs

Notre conifère laideron de Noël

Hourra à sa tronche informe qui pique du nez ! On va saluer le vilain sapin du temps des Fêtes, rue Prince-Arthur, dans son village attitré. Anti-star en 2016 à la place des Festivals et à travers la blogosphère planétaire, notre conifère laideron, alors mal aimé. Super idée d’avoir repris le concept (en plus court : 20 pieds), arrimé au côté trash de Montréal, aveclégumes tout croches consommés in situ. Bientôt, le monde entier nous enviera, version sylvestre, notre disgracié de Noël. La vedette du Montréal blanc, c’est lui, et les médias américains lui prêtent déjà allégeance. « Quin toé ! » dit-on à ceux qui l’ont intimidé l’an dernier.