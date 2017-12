1 décembre 2017

Plus de grosses industries lourdes à Montréal

Parler d’un « premier échec » de la mairesse Valérie Plante quant à cette décision de Molson d’installer sa nouvelle brasserie dans de grandes terres entourant l’aéroport de Saint-Hubert me paraît relever de la basse politique. Il est évident que pareille décision se dessinait depuis longtemps, au terme de longues études. Si les études avaient conduit à un emplacement sur l’île de Montréal, il est probable que l’annonce aurait gravité autour de la campagne électorale municipale, étant donné les relations politiques étroites liant l’ex-maire Coderre et la famille Molson (le retour des Expos, le Grand Prix électrique, etc.). La leçon à tirer de cette décision est simple. Montréal, installée sur le Saint-Laurent, n’est plus apte à accueillir de grandes industries lourdes. L’île de Montréal est devenue une espèce de perle précieuse qu’il faut préserver de la grande industrie lourde, et même des grands aménagements portuaires, toutes espèces de développement faisant appel à du lourd et à de nombreux camionnages. À noter que les appareils de la CSeries auront aussi Mirabel comme aire de grande fabrication. Montréal a déjà commencé à se définir comme un centre des industries de l’avenir, liées à l’intelligence et à la créativité. Ça peut rapporter même plus qu’une brasserie, n’est-ce pas ?

Longueuil, le 29 novembre 2017

Pas très fort

Le gouvernement fédéral a mis à pied 700 fonctionnaires en prévision de l’implantation du système de paie Phénix. Depuis, notre bon gouvernement a dû réengager plus de 500 d’entre eux. Il est question d’abandonner totalement le système Phénix qui, depuis son implantation, accumule erreur après erreur. Assurément, on n’arrête pas le progrès. M. Trudeau, voici une autre occasion de vous excuser. Cette fois aux fonctionnaires qui depuis plus d’un an doivent trop souvent vivre sans savoir s’ils recevront leur rémunération de façon régulière.

Sherbrooke, le 29 novembre 2017

Les prétentions du Canada sur la scène internationale

Selon ce que rapporte La Presse canadienne, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, aurait soutenu lors d’une mêlée de presse, le 29 novembre, que le Canada devrait avoir un rôle à jouer dans l’épineux dossier de la crise touchant le programme nucléaire de la Corée du Nord ; elle se déclarait confiante quant au fait que le Canada se montre à la hauteur de la tâche. Comment prendre au sérieux les prétentions de la ministre sur une problématique où le Canada n’est pas concerné au premier chef, et dont le coefficient de difficulté n’a d’égal que la complexité des enjeux, alors qu’elle-même et son gouvernement se montrent inaptes à intervenir dans un dossier beaucoup plus simple, celui de Raïf Badawi, dont la famille vit au Canada et qui est emprisonné en Arabie saoudite pour délit d’opinion, un pays avec qui le Canada entretient des liens d’affaires ? Il est difficile d’accorder la moindre crédibilité aux prétentions du Canada sur la scène internationale quant à son influence en matière de diplomatie tant que croupira dans les prisons saoudiennes Raïf Badawi.

Le 29 novembre 2017

Troisième opposition pour longtemps

Je viens de recevoir un courriel de Gabriel Nadeau-Dubois, dans lequel il écrit notamment ceci : « Une autre décision cruciale attend les délégué-es cette fin de semaine, soit celle de fusionner avec Option nationale, pour que Québec solidaire devienne la grande maison de tous les indépendantistes progressistes. » Si je comprends bien, les péquistes sont exclus de la liste des indépendantistes progressistes. Au lieu de chasser sur les terres du PLQ et de la CAQ, ce petit parti sectaire chasse sur celles du PQ. Voilà pourquoi il ne récoltera pas plus que 15 % des votes en 2018 (et il en sera de même en 2022) et qu’il se prépare à laisser le pouvoir à la droite. Mais comme les quésolistes ont la prétention de connaître seuls la vérité, cette perspective ne les indispose aucunement.

Montréal, le 29 novembre 2017