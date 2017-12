2 décembre 2017

On pourrait craindre le coup de fusil tant le décor est beau ; ce serait à tort car ce marché-là, installé dans le nouveau Reine Élizabeth, pratique des prix très raisonnables pour le centre-ville et au-delà. Poissonnerie, charcuterie, fromagerie, tout est impeccable, délicieux et servi avec courtoisie. À midi, déjà les foules se pressent. Les foules parfois savent, et vite.