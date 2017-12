2 décembre 2017

Alors que nouveaux bars et cafés ouvrent à une cadence soutenue, il n’existe toujours qu’une seule buvette digne de ce nom à Montréal. En toutes saisons, les foules se pressent chez Simone pour vider de jolies bouteilles et nettoyer des assiettes qui se sont raffinées ou épurées au fil des ans. Ambiance enthousiaste et enthousiasmante. Service réveillé et attentionné.