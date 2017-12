À deux pas du Musée des beaux-arts de Montréal, cette nouvelle adresse très élégante comblera les amateurs de dumplings, de bouillons savoureux et d’autres délicatesses gastronomiques chinoises. Les personnes fréquentant assidûment la première adresse, rue Chabot (notre photo), retrouveront ici tous les bonheurs culinaires proposés là-bas, dans un décor plus chic et plus en accord avec le style du quartier.

Chinoiseries Dumplings 1490, rue Sherbrooke Ouest 514 379-1883