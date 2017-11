30 novembre 2017

Éclairez-moi s.v.p.!

La saga qui a conduit le gouvernement libéral fédéral via son ministre des Transports Marc Garneau à accepter les petites lames de moins de 6 cm à bord des avions nous prouve jusqu’à quel point les décisions politiques véhiculent souvent des paradoxes insensés. D’autant plus que, depuis les événements tragiques du 11 septembre 2001, des mesures de sécurité extrêmement serrées ont été mises sur pied dans les aéroports. Pour sa défense, Ottawa dit s’appuyer sur les recommandations formulées dans le Manuel de la sécurité aérienne, rédigées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui se fie de son côté sur l’avis d’experts de ses pays membres, dont le Canada. Toutefois, pour des « raisons de sécurité », ni le fédéral ni l’OACI n’ont souhaité divulguer le contenu du guide pratique, en totalité ou en partie. Nous voilà plongés en pleine incohérence. En effet, d’un côté, le ministère des Transports permet les couteaux à bord, mettant ainsi en cause la sécurité, et de l’autre, il ne peut divulguer les motifs de cette décision pour des raisons de sécurité. M. Garneau pourrait-il m’éclairer sur la logique qui sous-tend un tel argumentaire?

Québec, le 28 novembre 2017

Les larmes de Justin Trudeau

Ces jours-ci, les médias font état des larmes du premier ministre pleurant le sort des autochtones. Loin de moi l’idée de le lui reprocher. Au contraire : puisqu’il a la larme facile, pourquoi n’en profiterait-il pas pour s’apitoyer sur le sort des 500 victimes de la Loi sur les mesures de guerre et de leurs familles un certain mois d’octobre 1970 ? Lui a-t-on enseigné que ces gens furent tirés du lit devant leurs enfants et leur conjoint et emprisonnés sans accusations ni procès durant des semaines, sans motif autre que celui d’une fausse insurrection appréhendée ? Aurait-il encore quelques larmes et des excuses officielles pour ces victimes et leurs familles ?

Le 27 novembre 2017

Un ancien député qui a marqué l’histoire parlementaire

L’article de Jean-François Nadeau sur le site du journal Le Devoir rappelle aux Québécois boomers la mémoire de Me François Aquin, et il le fait connaître aux générations suivantes. Les journalistes qui étaient de la cohorte de la fin des années 1960 à la Tribune de la presse parlementaire ont vécu intensément cette période riche en rebondissements quasi quotidiens. Et le bref passage de M. Aquin à l’Assemblée législative (élu en 1966, il a démissionné à la fin de 1968) a fourni plusieurs « secousses » dans l’actualité de l’époque. Dans le contexte que décrit parfaitement l’article de M. Nadeau, la décision du député de Dorion (Me Aquin) de quitter le caucus et le Parti libéral pour devenir le premier député indépendantiste du Québec a marqué les mémoires. Le Journal des débats de l’après-midi du 3 août 1967 est un document à relire et à réanalyser, en y incluant les propos qui ont suivi de la part du premier ministre Daniel Johnson et du chef de l’opposition, Pierre Laporte. François Aquin a tenu à demeurer inconditionnellement fidèle à la vision du Québec que ses jeunes années de militantisme avaient développée. Cela lui a valu des épisodes souvent cruels en vilenies qu’il a traversés la tête haute et l’échine droite. Les jeunes journalistes de l’époque gardent de cet homme politique un souvenir de noblesse du comportement et de dignité dans l’adversité.

Le 27 novembre 2017