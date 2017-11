28 novembre 2017

Créer sciemment des problèmes de logement

La Stratégie nationale en logement annoncée mercredi par le gouvernement fédéral a rencontré de fortes réactions des provinces, et ce, pas seulement au Québec. À raison, car cette stratégie prévoit la création d’une Allocation-logement, d’un Fonds de co-investissement pour le logement et d’une Initiative de logement communautaire, le tout en « partenariat » avec les provinces, lire en partage de frais.

Au Québec, à raison et il faut le souligner, la ministre responsable de la Société d’habitation du Québec, Lise Thériault, a réagi en soulevant ces problèmes. Les milliards annoncés par Ottawa sont cependant nécessaires. Avec son retrait en 1994 du soutien au développement de nouveaux logements sociaux, le fédéral a grandement contribué à la crise du logement, le gouvernement de Justin Trudeau a le mérite de le reconnaître.

À Montréal, au dernier recensement 41 000 ménages consacraient 100 % de leur revenu au loyer. Depuis cet été les ressources d’hébergement d’urgence pour hommes et pour femmes y sont régulièrement pleines et souvent en débordement. Comme l’a clairement affirmé Valérie Plante, Montréal a besoin de plus de logements sociaux. La stratégie fédérale doit être revue pour créer des solutions, pas des problèmes. Dans son aide en logement, Ottawa doit rétablir en priorité un financement pour de nouveaux logements sociaux, et ce, rapidement.

Montréal, le 23 novembre 2017

La faute des journalistes, vraiment?

Il est dans l’air du temps de blâmer voire de discréditer les médias. Donald Trump ne rate pas une occasion de taxer les chiens de garde de la démocratie de fauteurs de troubles, voire de fieffés menteurs. En écoutant un bref extrait des propos ironiques de Jean Charest envers le travail, prétendument « gonflé à l’hélium », des journalistes, me vint à l’esprit la fable du Corbeau et du Renard de La Fontaine. Les politiciens se veulent beaux parleurs détestant les prises de becs avec les journalistes. Ces emmerdeurs acharnés que n’aveuglent ni plumage ni ramage. Avoir les deux mains sur le volant n’augure point de la bonne conduite… si l’on abuse du carburant.

Sans un journalisme d’enquête aussi fouillé que persistant, il n’y aurait pas eu de commission d’enquête. Certes persistent des doutes à élucider. Chose certaine, Jean Charest appuyait volontiers une stratégie de financement de son parti mettant ses ministres hautement à risque de conflits d’intérêt et d’accusations de favoritisme. Était-ce au service du bien commun ? Il est temps d’en arriver à un réel assainissement de l’éthique en politique.

Montréal, le 26 novembre 2017

Le leurre des remboursements

La décision du gouvernement de rembourser un milliard d’impôts aux contribuables est consternante. Après une période d’austérité, par ailleurs discutable, qui a permis d’accumuler des surplus et de créer ainsi une marge de manoeuvre appréciable pour des réinvestissements attendus dans les infrastructures (santé, éducation, services, travaux publics, etc.), tout ce que M. Couillard et son aréopage ont trouvé de mieux à faire est de redistribuer des miettes aux Québécois. En effet, les montants envisagés ne représentent pas une aide particulièrement significative dans un budget annualisé, qu’il soit familial ou individuel. Ce que la population préférerait, si l’on se fie à plusieurs sondages, c’est plutôt que ces sommes soient consacrées à revoir, à améliorer ou à développer des secteurs de la société qui en ont grand besoin. Au lieu de cela, nous avons droit à des bonbons purement électoralistes. Le jeu de dupes est tellement gros !

Le 22 novembre 2017