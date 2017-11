25 novembre 2017

Une vision électorale

Dans un élan de prodigalité, le gouvernement libéral met de côté son austérité budgétaire et annonce une baisse d’impôts et une augmentation des dépenses en santé et en éducation. Le nez collé sur l’échéance électorale, le Parti libéral avoue implicitement que ses décisions antérieures ont causé de sérieux dommages. Sa soudaine générosité n’est en effet qu’apparente, car il s’agit surtout de redonner une partie des budgets qui avaient été coupés en santé et en éducation. Quant aux baisses d’impôt, il s’agit là d’une décision basée sur des intérêts partisans à court terme. On aurait souhaité que le gouvernement adopte une véritable vision sur les enjeux auxquels le Québec fait face avant de prendre une décision sur l’utilisation des surplus budgétaires. Nous nous trouvons plutôt devant un gouvernement en fin de régime tentant de sauver sa peau.

Sherbrooke, le 21 novembre 2017

Choisir un libéral à la SODEC

Le mandat de Monique Simard à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ne sera pas renouvelé. Pourtant, les membres du conseil d’administration avaient recommandé à l’unanimité le contraire. Gilbert Turp, acteur et professeur, dépité, a réagi à vif : « Compétence et hauteur de vue, capacité de synthèse et de prise de décision, habileté à réclamer des moyens ; clairvoyance face aux enjeux qui s’en viennent ; toutes ces qualités ne comptent pas. On va en plus perdre avec Monique Simard une alliée des travailleurs culturels, ces hommes et femmes qui tiennent la flamme à bout de bras de génération en génération et souvent pour une bouchée de pain. La valeur de la culture se mesure à l’abnégation de ceux qui la font vivre. » Au ministère de la Culture, il semble pourtant qu’on l’aimait bien : « Son mandat était de quatre ans et le gouvernement a décidé de ne pas le renouveler. On n’a rien à lui reprocher ; on l’a félicitée pour son mandat. » En fait, le grand tort de Mme Simard est d’appartenir à la famille péquiste (elle a été députée de 1996 à 1998). Peu importe ses qualités, le gouvernement Couillard trouvera un ami fidèle du Parti libéral pour la remplacer. La politique avant la culture !

Montréal, le 21 novembre 2017

« Sorry, I speak French »

On connaissait évidemment le « Sorry, I don’t speak French ». Aujourd’hui, à Montréal, chez Adidas, on pourra lui ajouter un « Sorry, I speak French ». Il y a quarante ans maintenant, la loi 101 était adoptée. Quelle avancée spectaculaire !

Ottawa, le 24 novembre 2017

De nombreux échecs en francisation

La francisation des immigrants au Québec est un échec, constate la vérificatrice générale. La plus grosse erreur du gouvernement a été de fermer les Centres d’orientation et de formation des immigrants (COFI). Oui, il y a eu de belles réussites comme à l’UQAM ou l’école Nouvel-Horizon de Gatineau, mais aussi des échecs nombreux. Des « responsables de la francisation » sortis de nulle part et des moniteurs choisis pour on ne sait quelle compétence sauf, dans certains cas, pour jouer la police auprès des professeurs. J’ai travaillé 25 ans en francisation des immigrants, mais j’ai pris ma retraite cinq ans avant le temps prévu, dégoûté.

Gatineau, le 24 novembre 2017