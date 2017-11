Rectificatif

25 novembre 2017

Dans l’article de Marie-Lise Rousseau intitulé « Le gouvernement défend sa loi sur la neutralité religieuse en cour une première fois », publié le 18 novembre, on aurait dû lire « demandeurs » et « défendeur » au lieu de « poursuite » et de « défense », ainsi que « procureur général » au lieu de « procureur ». Et aussi que « l’avocat des demandeurs estime que l’application de la loi entraîne des inconvénients aux personnes visées plus importants que l’intérêt public », plutôt que « la loi donne une prépondérance aux inconvénients ».