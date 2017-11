Les flâneurs

Charlotte for ever

On l’adore comme actrice depuis L’effrontée (1985), de Claude Miller. On l’aime bien comme chanteuse avec son irrésistible filet de voix… mais là, avec Rest, réalisé par SebastiAn, où elle signe pour la première fois les paroles de ses chansons, on s’incline bien bas devant la sublime Charlotte Gainsbourg. Album de l’affirmation de soi et du deuil — celui de son papa Serge et celui de sa soeur Kate Barry —, Rest propose des textes intimistes d’une délicate poésie sur des mélodies hypnotiques, bercés par des synthés atmosphériques et le souffle caressant de l’artiste. À écouter en boucle jusqu’à l’usure !