Palme d’or au Festival de Cannes, la comédie dramatique The Square raconte l’histoire d’un conservateur soutenant les grandes causes humanitaires, mais dont la plus récente installation, qui incite les visiteurs à l’altruisme, le plonge dans une crise existentielle.

V.O. s.-t.f. : Cinéma Beaubien

V.O. s.-t.a. : Cinéma du Parc, Cineplex Odeon Forum, Cinéplex Odéon Quartier latin