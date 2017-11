22 novembre 2017

Honneur et justice à notre Robin des banques

Je m’intéresse à la politique depuis la fin des années 1960. De toutes les femmes ou de tous les hommes qui ont fait de la politique au Québec, un nombre très limité possède ma confiance. Pour des raisons d’éthique, de détermination et de cheminement, monsieur Yves Michaud est de loin le politicien que j’admire le plus. Cet ex-député libéral du temps de Jean Lesage est devenu un farouche indépendantiste. Il a fait face aux pires tempêtes et il est encore debout. Il a défendu bec et ongles ses compatriotes contre les puissants de ce monde. Le 14 décembre 2000, l’Assemblée nationale du Québec a voté une sévère motion de blâme contre M. Michaud sans jamais lui donner la chance de s’expliquer. Dans un geste de solidarité, le peuple du Québec pourrait réparer le mal qui lui a été fait en signant une pétition parrainée par monsieur le député Maka Kotto. Elle est sur le site Internet de l’Assemblée nationale. Cet homme a donné sa vie à la communauté québécoise. Faites-vous un devoir de rétablir son honneur.

Québec, le 17 novembre 2017

La féminisation de la langue française

Je ne me souviens plus de quand date la féminisation du français au Québec, avec dans les textes « les étudiants et étudiantes » ; « les directeurs et directrices » ; « les recteurs et recteures » (on ne dit pas « rectrices » pour ne pas confondre les femmes recteurs avec les plumes qu’un oiseau porte au c**), etc. Cela m’a toujours paru d’un rare ridicule, et je ne m’en suis jamais servi dans aucun texte car il me semble que lorsque l’on dit « mademoiselle X est la meilleure étudiante de l’université », cela signifie que c’est la meilleure parmi toutes les étudiantes, alors que si l’on disait « mademoiselle X est le meilleur étudiant de l’université », cela signifierait que mademoiselle X est meilleure que tous les étudiantes et étudiantes. De la même façon, si l’on dit « Mme X est la meilleure avocate de Montréal », cela signifie que c’est la meilleure parmi toutes les avocates de Montréal, alors que si l’on disait « Mme X est le meilleur avocat de Montréal », cela signifie que Mme X est meilleure que tous les avocats et avocates de Montréal. D’autre part, pourquoi tous les fruits que j’aime le plus, la pomme, la poire, la pêche, l’orange, la fraise, la framboise, la mûre et bien d’autres sont-ils féminins et jamais masculins ? Pourquoi la « guerre » surtout faite par les hommes, à quelques amazones près, est-elle un mot féminin ? Les féministes vont-elles bientôt réclamer sa « masculinisation » ? Etc.

Rosemère, le 19 novembre 2017

Entêtement de Trudeau

Pour respecter une promesse électorale, le gouvernement Trudeau tient mordicus à ce que le cannabis soit légalisé à compter du 1er juillet 2018, alors que les provinces, estimant l’échéance fédérale par trop courte, demandent un sursis d’une année pour bien faire les choses, car ce sont elles qui doivent se taper tout le boulot et prendre tous les risques. L’entêtement du gouvernement Trudeau est incompréhensible, car les élections fédérales n’auront lieu qu’à l’automne 2019. En clair, si, comme le souhaitent les provinces, la loi entre en vigueur le 1er juillet 2019 et que les élections se tiennent quatre mois plus tard, Trudeau aura quand même tenu sa promesse de légaliser le cannabis dans son premier mandat. Alors, pourquoi ne pas satisfaire les provinces ? En faisant un sain compromis et en se rendant à la requête légitime des provinces, le parti de Justin Trudeau ne perdra aucun vote en 2019. Au contraire, il en gagnera.

Montréal, le 19 novembre 2017