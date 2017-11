Thon rouge: entente entre 50 pays pour augmenter les quotas de pêche

Photo: Koji Sasahara Associated Press

Bruxelles — Les 50 pays qui pêchent dans l’océan Atlantique et la mer Méditerranée se sont entendus pour hausser les quotas annuels de thon rouge, qui passeront de 24 000 tonnes cette année à 28 000 l’an prochain. Les quotas seront ensuite augmentés de 4000 tonnes par an au cours des deux années suivantes. Cette décision signifie que les quotas auront plus que doublé depuis cinq ans. Le thon rouge est un poisson très prisé que l’on retrouve dans plusieurs mets japonais, dont les sushis et les sashimis. Les environnementalistes seront déçus de cette annonce, puisqu’ils croient que le rétablissement de l’espèce est encore trop fragile pour trop augmenter les quotas.