18 novembre 2017

Vers une société aseptisée?

Parmi le déluge de scandales qui marquent l’actualité ces jours-ci, l’affaire Sicotte soulève des enjeux particulièrement intéressants. Les faits reprochés à Gilbert Sicotte marquent très clairement le passage des générations. Ce qui était accepté il y a 20 ou 30 ans ne passe tout simplement plus. Il n’est plus accepté, socialement, d’humilier qui que ce soit en public, surtout quand il y a un rapport hiérarchique entre les personnes concernées. Contrairement à ce qu’on a vu à propos des scandales de nature sexuelle, on observe toutefois ici un désir de nuance chez les intervenants, qui ne cachent pas une certaine sympathie pour ce professeur et comédien émérite. Là où personne n’oserait prendre la défense d’un Gilbert Rozon ou d’un Harvey Weinstein (sauf Woody), quelques voix s’élèvent pour expliquer, timidement, que la vie en société exige d’avoir la couenne dure et que la rectitude politique peut, elle aussi, être agressante. On peut dire tout doucement des mots qui blessent tout autant que les envolées verbales émotives.

Il ne s’agit pas ici de faire l’apologie de l’agression verbale. Toutefois, nous devons nous demander sérieusement de quelle façon nous pouvons, en tant que société, faire face au changement des moeurs sans passer systématiquement par la dénonciation publique. Dans le cas de monsieur Sicotte, des mécanismes efficaces de gestion des plaintes ou, encore mieux, l’évaluation régulière des professeurs du Conservatoire auraient pu permettre de lui faire comprendre que certains agissements ne sont plus acceptés, quelle que soit leur motivation. De tels mécanismes auraient aussi permis de transmettre aux destinataires de ces comportements malhabiles l’intention réelle de monsieur Sicotte. Pour cela, il nous faut des dirigeants d’institution suffisamment expérimentés, clairvoyants et crédibles pour s’interposer et désamorcer ces bombes. Sans cela, nous nous dirigerons droit vers une société aseptisée où la fougue et la passion cèdent le pas à la langue de bois.

Rimouski, le 16 novembre 2017

Miser sur les cours de francisation

Lorsque le ministre de l’Immigration, David Heurtel, déclarait récemment vouloir « proposer des solutions concrètes aux enjeux liés à l’emploi, à la formation, à la francisation », je veux y croire. J’ai envie de croire que, cette fois-ci, ces propositions vont se concrétiser. Après l’annonce d’une consultation sur la discrimination systémique et le racisme, j’ai cru qu’on s’intéresserait réellement à la question. Mais la tenue du forum dans les prochaines semaines, à peine à quelques mois du début des consultations, montre l’empressement avec lequel le gouvernement libéral veut clore le sujet. Forum auquel six organismes participants ont décidé de se retirer à ce jour.

Au-delà du discours économique entourant les enjeux d’immigration, je crois qu’une partie de la solution se trouve dans les cours de francisation. Ayant moi-même suivi ces cours il y a dix ans, je constate avec regret que le portrait d’aujourd’hui n’est pas si différent. Les ressources sont insuffisantes.

Ce sont ces cours qui permettent aux nouveaux arrivants d’apprendre évidemment le français, mais aussi de découvrir une nouvelle culture. C’est là que commence, et ce qui détermine, l’intégration des nouveaux arrivants. J’en suis la preuve : je suis la première dans ma famille à poursuivre des études universitaires.

Parce que l’école comme milieu de vie, oui, j’y crois. Lorsque trois vedettes se présentent sur le plateau de Tout le monde en parle pour présenter leur modèle de « Lab-École », appuyé par le gouvernement libéral, je veux y croire. Mais cela va prendre plus que la bonne volonté de trois vedettes et d’un gouvernement qui jusqu’à maintenant n’a que des propositions. Je crois à l’éducation comme vecteur d’intégration pour les immigrants, et encore plus.

Montréal, le 16 novembre 2017