Les flâneurs

Lancinante Valérie Doucet

Électrifiante, émouvante, lancinante, les mots manquent pour décrire l’incroyable performance de Valérie Doucet, la contorsionniste qui danse dans Une chambre de verre. C’est la force d’une artiste de cirque qui est ici mise au service de la finesse de l’interprétation. Un spectacle minimaliste qui évoque l’eau, l’air, la terre, les origines et la fin du monde, sur une trame sonore unique. On en sort partagé entre le rire et les larmes, ébloui de la force et de la fragilité de la vie, et tenté de se tenir le corps à deux mains pour ne pas en perdre des morceaux. Dernière chance d’être émerveillé ce samedi à la Tohu.