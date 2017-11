17 novembre 2017

Comment arriver avec 628 $ par mois ?

Comment, avec plus ou moins 628 $ par mois, une personne a-t-elle les moyens de travailler ? Je veux dire un emploi décent autre qu’en vendant des beignes ou des burgers dans des conditions médiocres ! ? Est-ce possible dans le réel, sur le plancher des vaches, de se sortir de la pauvreté quand une personne ne peut ni manger, ni se transporter, ni s’habiller ? Décemment ? Suffisamment ? Ça prend plus qu’un minimum pour être physiquement capable de travailler et de vivre. J’aimerais que ces comités d’experts nous expliquent comment eux, ils s’intégreraient avec 628 $ par mois. Répondez s’il vous plaît, et cessez cette hypocrisie d’aider les pauvres en les laissant dans le fond du baril. Essayez donc pour voir. Est-ce qu’on n’a jamais aidé les pauvres pour vrai ? Ça fait 35 ans qu’il y a de l’itinérance intergénérationnelle à Montréal. Comment se fait-il que le problème ne soit pas réglé en 2017 ? Réponse : parce qu’on ne veut pas le régler vraiment, on l’accepte comme une fatalité. On préfère financer les riches. Personne n’est responsable.

Le 16 novembre 2017

Sous le couvert de la diplomatie

Des exécutions extrajudiciaires qui ont fait des milliers de morts, une police qui ressemble à un gang criminel, des populations pauvres qui sont clairement visées, des pratiques de torture à large échelle, des discours toxiques du président Rodrigo Duterte, tel est le sombre tableau auquel sont confrontés les Philippins sous le joug de Duterte. De son côté, notre premier ministre Justin Trudeau, sous le couvert de la sacro-sainte diplomatie, se complaît à serrer la main à celui qui tient le sort des Philippins sous sa férule, sans aborder le « vrai problème », à savoir les actes démoniaques du monarque absolu de Manille. « Il y a toute une série de problèmes que je pourrais soulever avec lui si nous en avons l’occasion, a déclaré M. Trudeau. Il y a toujours des préoccupations en matière de droits de la personne à aborder avec un large éventail de dirigeants. » Un argumentaire pour le moins évasif qui dénote un manque de leadership patent de la part du premier ministre d’un pays qui se targue d’être un défenseur inconditionnel des droits et libertés de la personne. Un laxisme éhonté à la face même du monde. M. Trudeau, quand l’« occasion » ne se présente pas, sachez que vous avez le devoir de la susciter, à défaut de quoi, vous vous exposez à de vives contestations non seulement de la part de la presse internationale, mais aussi de ceux qui vous ont porté au pouvoir.

Québec, le 14 novembre 2017