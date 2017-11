Harcèlement: un sénateur démocrate s’excuse

Photo: Pablo Martinez Monsivais Associated Press

Washington — Le sénateur démocrate américain Al Franken a été forcé de s’excuser jeudi auprès d’une animatrice de radio qui l’accusait de l’avoir embrassée de force et de l’avoir touchée sans son contentement en 2006. Al Franken, élu du Minnesota depuis 2009 et ancien humoriste, a vite publié un communiqué dans lequel il s’excuse auprès de Leeann Tweeden, animatrice et ancien mannequin, qui l’accusait de comportement inapproprié lors d’une tournée en Afghanistan visant à divertir les soldats déployés. Mitch McConnell, le chef de chambre des républicains au Sénat, a demandé à ce que le comité d’éthique de la Chambre haute examine l’affaire. Le chef de file des démocrates a fait de même.