Une semaine après s’être départi de 21 de ses hebdomadaires régionaux, TC Transcontinental annonce la vente du Courrier Laval pour un montant non précisé. L’hebdomadaire, publié depuis 71 ans, est cédé à 2M Média, une entreprise dont le président, Martin Olivier, et le vice-président, Martin Routhier, sont d’anciens gestionnaires de la division des médias de Transcontinental, TC Media. Quatorze employés du Courrier Laval travailleront désormais pour l’acheteur, en plus de deux employés en poste au sein de l’équipe de production de TC Media.