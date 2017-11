Philippe Bourke nommé président du BAPE

Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi la nomination de Philippe Bourke au poste de président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Biologiste de formation, il a notamment occupé pendant 20 ans le poste de directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec. Philippe Bourke occupait depuis janvier le poste de vice-président, développement stratégique et affaires publiques chez Réseau Environnement, un organisme à but non lucratif qui représente des membres experts en environnement au Québec. Il succède à Pierre Baril, dont le mandat vient de se terminer. Le gouvernement doit également nommer incessamment un nouveau vice-président au BAPE, puisque le mandat de Louis-Gilles Francoeur, ancien journaliste du Devoir, arrive à échéance le 19 novembre.