16 novembre 2017

Pourquoi émailler son discours de mots anglais ?

Il est surprenant d’écouter le langage utilisé par des animateurs ou des artistes à la télévision qui n’hésitent aucunement à nous inonder de mots anglais au cours d’entrevues. En quelques heures à peine, on a entendu successivement dans des émissions en français, dimanche 12 novembre, des artistes parler de : « story telling », de « delivery » et de « spreading ». Ces termes s’ajoutent à d’autres, entendus dernièrement : « premier lead » à la télé, dit par une jeune comédienne, ou encore « shut down », « one-liner » et « edgy ». Pourquoi utiliser ces mots anglais ? Pour se tirer un rang au-dessus du public ? Pour montrer que l’on possède le jargon anglais du métier ? Par paresse ? Par snobisme ? Par ignorance ? Je donne ces quelques exemples, mais il y en aurait beaucoup d’autres, et il suffit de prêter l’oreille pour entendre ces mots anglais qui n’ont pas leur place dans notre langue, car le français possède les mots et expressions pour décrire ces réalités. Lorsque des anglophones s’expriment en français, on peut s’attendre à ce que des mots anglais apparaissent ici et là dans le discours, car ces locuteurs ne connaissent pas toujours tous les mots en français requis pour la communication, mais quand il s’agit de francophones qui disent aimer leur langue, on s’attendrait à ce qu’ils respectent leur public.

Chicoutimi, le 14 novembre 2017

Cérémonie officielle du Souvenir à Ottawa : respect de la langue française

J’ai écouté, à la radio de Radio-Canada, la transmission de la cérémonie officielle du Souvenir à Ottawa qui avait lieu le samedi 11 novembre à 11 h. D’entrée de jeu, il a été dit qu’un ou des textes seraient lus en anglais, en français et en inuktitut, ce que je trouvais d’ailleurs particulièrement intéressant dans ce dernier cas. Quelle n’a pas été ma surprise en entendant la lecture du texte en français ! Cette personne maîtrisait si peu le français qu’il était difficile de comprendre ce qu’elle disait. Surprise tout d’abord, mais ensuite indignée d’un tel manque de considération non seulement envers les soldats de langue maternelle française qui se sont battus pour le Canada, mais aussi envers les francophones du Canada en général. Il me semble qu’il y a suffisamment de personnes parlant le français correctement (francophones ou non) parmi les militaires qui auraient pu faire cette lecture en français. Certains pourraient toujours dire qu’un texte en français a aussi été lu (correctement cette fois) par un prêtre et qu’en ce sens, il y a eu un certain équilibre. Soit, mais quand on lit un texte dans une des deux langues officielles d’un pays lors d’une cérémonie, on doit s’assurer que cela est fait correctement et respectueusement. Je me suis d’ailleurs demandé si le texte lu en inuktitut l’avait été adéquatement. Je l’espère ! J’ai demandé au député fédéral de ma circonscription, M. Jean-Yves Duclos, d’inviter les personnes concernées par l’organisation de cette cérémonie à se poser la question suivante : quelle aurait été la réaction des militaires anglophones et de la population de langue anglaise si le texte lu en anglais l’avait été par quelqu’un incapable de le faire de façon minimalement acceptable ? En fait, à mon avis, il ne sert à rien d’y répondre, car il aurait été tout simplement impensable qu’il en soit ainsi !

Québec, le 13 novembre 2017