11 novembre 2017

Il faut se souvenir du coquelicot blanc

À part les élus de Québec solidaire, pourquoi ne voit-on pratiquement jamais de politiciens arborant le coquelicot blanc en mémoire des victimes militaires mais aussi civiles des guerres ? D’une part, le coquelicot blanc témoignerait de la sensibilité de nos élus à l’égard des victimes civiles, ces êtres humains qu’on qualifie, irrespectueusement, de « dommages collatéraux ». D’autre part, si nos représentants portaient le coquelicot blanc, cela inciterait peut-être la population à s’intéresser davantage aux victimes innocentes, celles qui ne manient souvent aucune arme. Cela leur ferait aussi réaliser qu’après 1945, les conflits ont continué d’embraser la planète. Ne trouvez-vous pas qu’en ce moment, il y ait lieu de s’inquiéter en raison des tensions qui existent entre les États-Unis et la Corée du Nord ? Au moins, quelques organismes ne lâchent pas prise et luttent avec vigueur pour l’abolition des armes nucléaires. Les membres de l’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) méritent amplement leur prix Nobel de la paix. En terminant, Justin Trudeau, Philippe Couillard et Valérie Plante ont entre leurs mains un véritable coquelicot blanc. Je le sais, c’est moi qui leur ai fait parvenir…

Montréal, le 9 novembre 2017

Maire ? Plutôt mairesse !

Je réagis à la lettre d’Armande Saint-Jean du 9 novembre intitulée « Mairesse ? Plutôt maire ! », dans laquelle elle demande à remplacer le terme « mairesse » par « maire ». Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française privilégie pourtant « mairesse » […]. C’est une maladie au Québec. On remplace de très vieux mots comme « poétesse », « doctoresse », « chasseresse », « Suissesse » ou encore « maîtresse » (enseignante à l’école primaire) par « poète », « docteure », « chasseuse » et « institutrice ». Dans le Multidictionnaire de la langue française, on peut lire la note sémantique suivante sous « poétesse » (un mot créé au XVIe siècle) : « Ce nom peut avoir une connotation péjorative, un sens restrictif. On emploie plutôt le nom poète ». Mais dans Le Petit Larousse illustré 2018, rien de tel, sinon la définition attendue : « Écrivaine qui pratique la poésie. » Si un mot féminin renferme une connotation péjorative, c’est contre la connotation qu’il faut lutter, pas contre le mot, pardi ! Pendant que des mots féminins existant depuis longtemps disparaissent du vocabulaire courant, d’autres mots sont féminisés, de manière parfois très contestable. C’est à y perdre son latin. Mme Valérie Plante, de grâce, continuez à vous faire appeler « mairesse ».

Montréal, le 9 novembre 2017

Contribuables cherchent paradis fiscal

Groupe de contribuables de la classe moyenne cherche paradis fiscal n’importe où dans le monde (sauf au Panama). N’ayant pas des millions à investir, le minimum exigé devrait être en bas de 500 $, mais en retour, nous sommes nombreux. Nous n’avons pas les moyens de payer de généreuses contributions aux cabinets de fiscalistes ou aux partis politiques et n’avons aucune influence auprès de l’Agence du revenu du Canada ou de Revenu Québec. Par contre, comme les riches de ce monde, nous pourrions mentir aussi facilement si jamais on nous questionnait sur nos tours de passe-passe. Toute offre raisonnable sera considérée. Anonymat requis.

Gatineau, le 9 novembre 2017

Paradis fiscaux : et la royauté ?

Les conservateurs font des gorges chaudes contre les proches du PLC qui profitent des paradis fiscaux. S’ils sont sérieux, sont-ils prêts à faire du Canada une république, puisque la famille royale en profite elle aussi ?

Le 10 novembre 2017