Le crime de l’Orient-Express (V.F. de Murder on the Orient-Express) ★★ États-Unis et Grande-Bretagne, 2017, 114 minutes. Drame policier de Kenneth Branagh. Avec Kenneth Branagh, Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Josh Gad, Penélope Cruz, Daisy Ridley, Johnny Depp.

Après avoir connu trois incarnations, pour le cinéma en 1974 et pour la télé en 2001 et en 2010, le roman d’Agatha Christie Le crime de l’Orient-Express est de nouveau porté au grand écran. Comme Sidney Lumet avant lui, Kenneth Branagh a réuni une pléthore de vedettes, suspects hauts en couleur après qu’un meurtre eut été commis à bord dudit train. Contrairement à son prédécesseur toutefois, Branagh ne mise pas sur une approche nostalgique, mais énergique à l’excès. On retrouve les mêmes défauts que dans son tout aussi opulent Frankenstein, d’après Mary Shelley, avec une caméra survoltée qui multiplie les prises de vues tape-à-l’œil. Lesquelles visent trop manifestement à mettre en valeur Branagh le réalisateur et Branagh la vedette — il incarne Hercule Poirot, célèbre détective chargé d’élucider le mystère. Acteur et metteur en scène shakespearien consommé, Branagh déploie de laborieux efforts pour conférer une dimension romantico-tragique au personnage en une relecture mal avisée. Le scénario, qui « ouvre » le huis clos, est dénué de tension. Interminable, le dénouement vire en imbuvable mélo. Savoureuse en veuve à la langue bien pendue, Michelle Pfeiffer est la seule à tirer son épingle du jeu. On pardonnera le jeu de mots facile, mais Kenneth Branagh a vraiment raté le train.