Au début des années 1960, le pape Jean XVIII bouleversa l’Église catholique pour toujours avec le concile de Vatican II, dans lequel il proposait de « l’air frais ». Campé dans un couvent dirigé de main de fer par une mère supérieure s’opposant à ces nouvelles règles de vie religieuse (Melissa Leo, excellente), Novitiate trace avec délicatesse le portrait d’une novice (Margaret Qualley, la pureté incarnée) qui se questionne sur sa foi et sur ses pulsions. En résulte un sensible drame intimiste porté par une réflexion pertinente sur la place des femmes dans l’Église et dans la société.



Notre critique complète



Horaire en salles

Novitiate ★★★ États-Unis, 2017, 123 minutes. Drame de Margaret Betts. Avec Melissa Leo, Margaret Qualley, Julianne Nicholson, Dianna Agron, Liana Liberato, Ashley Bell et Rebecca Dayan.