Profil tout en fragments, en jeux de miroir et en poésie de la grande dame de la chanson française, Barbara, de l’acteur-cinéaste Mathieu Amalric, qui met en scène Jeanne Balibar, est une mosaïque musicale entre création, archives et questionnements d’actrice, d’une beauté fragile et émouvante. Le cinéaste de Tournée et son interprète insufflent la vie, entre mémoire voilée et jeux d’amour et de scène, à l’auteure de La solitude dans ce film qui touche et envoûte.



Barbara ★★★★ France, 2017, 98 minutes. Drame biographique et musical de Mathieu Amalric. Avec Jeanne Balibar et Mathieu Amalric.