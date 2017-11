9 novembre 2017

Valérie Plante, une fée à l’Hôtel de Ville

En cette soirée du 5 novembre, je suis heureux. J’aime cette fille pour qui j’ai voté. J’aime la voir sauter partout. J’aime son sourire. J’aime sa façon d’envoyer la main à la foule. J’aime sa manière de passer à la tivi. J’aime la voir rire. Alors je ris avec elle. Je hurle dans mon salon tellement je suis content. Et puis je me dis : non. Ce n’est pas ça la politique. La politique, c’est pour les mononcles et les matantes. Les monsieurs sérieux. Les madames sérieuses. Aussi sérieuses que les monsieurs sérieux. Ce soir d’élection, je suis heureux. J’ai une nouvelle image de la politique devant moi. On sait que les images en politique sont précieuses de nos jours. Je vois une jeune femme dans la quarantaine. Qui se fout de ses boucles d’oreilles. Qui saute partout. Qui ne cache pas ses émotions. Je suis émerveillé par ce qui se passe comme si j’assistais à un conte de fées. Et cette dame est sans doute une fée. Mais je sais qu’avec Projet Montréal, on est loin du conte de fées. Ce sont des gens pratiques. Concrets. Peut-être est-ce un rêve ? Mais non, je me pince. Ce n’est pas un rêve. C’est bien elle qui sera notre mairesse. Et puis je me dis que ce rêve ne durera pas. Comme tous les rêves en politique. Mais ce n’est pas grave. C’est important en politique de pouvoir rêver. Ça n’arrive pas souvent… Ça fait du bien…

Le 6 novembre 2017

Pour mieux communiquer, mesdames, dévoilez-vous

Vivre en société, c’est naturellement échanger avec autrui. Le langage est certes le premier moyen, mais pas le seul. Les interlocuteurs réagissent inconsciemment aux messages non verbaux. Parfois même, lorsqu’on ne peut se prononcer verbalement, notre message non verbal s’exprime clairement. Le meilleur exemple du non verbal est Michelle Obama ; elle est si authentique qu’elle ne peut rien cacher (voir les photos d’elle en visite en Arabie saoudite). Les femmes voilées intégralement se privent de ce moyen de communication non verbal pour accroître la qualité de l’échange entre elles et avec la grande majorité de la société québécoise. Elles privent aussi l’interlocuteur dévoilé de la possibilité de mieux interpréter leurs dires. Elles affirment que la nouvelle loi « porte gravement atteinte à la liberté de religion ». Moi, j’affirme que le port du voile intégral nuit substantiellement à la qualité de la communication entre moi et elles en négligeant le non verbal. Le b.a.-ba pour vivre en société, n’est-ce pas la communication sous toutes ses formes ?

Le 8 novembre 2017

Mairesse ? Plutôt maire !

Quelle joie de voir plusieurs femmes accéder à la plus haute fonction élective dans leur ville ! De Montréal à Saguenay, de Longueuil à Lac-Mégantic, elles sont nombreuses à avoir remporté l’élection municipale. Mais comme il est affligeant d’entendre encore la désignation « mairesse », qui rappelle ce temps jadis où l’on avait des « doctoresses » en médecine, lesquelles sont heureusement devenues des « docteures », tout comme les auteures et les professeures. Pourquoi ne pas moderniser l’usage en employant un terme épicène, maire ? On éviterait ainsi le désagréable suffixe qui évoque l’usurpation d’une fonction réservée aux hommes et on s’adresserait simplement à « Madame la Maire ». Cela nous éloignerait des relents de dentelle et de petit point, hérités d’une époque révolue.

