8 novembre 2017

Victoire sexuée de Valérie Plante ?

Sur mon bulletin de vote, j’ai bel et bien coché le nom de Valérie Plante. Par contre, je tiens à préciser que je n’ai pas voté pour une femme.

J’ai choisi une personne qui me paraissait sérieusement intéressée par l’environnement et qui m’a convaincue qu’une ligne de métro supplémentaire était nécessaire afin de désengorger la métropole. J’ai aussi été rassurée par sa promesse de consulter les contribuables avant de leur faire payer un stade destiné principalement au baseball. Finalement, en tant que mairesse, Mme Plante semble soucieuse d’éviter les dépenses superflues, voilà une autre raison pour laquelle je lui ai accordé ma confiance. Bref, j’ai sincèrement cru que la chef de Projet Montréal pouvait améliorer notre qualité de vie.

Mais, toute cette euphorie qui entoure la victoire de Valérie Plante en tant que première femme à la tête de Montréal m’indispose quelque peu. Combien ont voté pour son sexe plutôt que pour ses promesses électorales ? Est-ce que cela s’appelle l’égalité ?

Montréal, le 6 novembre 2017

En souvenir de Jean-François Pelletier

Ce billet pour rappeler à la mémoire collective la contribution de mon père, Jean-François Pelletier, qui célébrerait ce 8 novembre 2017 cent ans d’existence. Homme de foi et de parole, intègre et entier, esthète sensible épris de musique, de philosophie et de poésie, il apporta une contribution déterminante au comité de publicité de Jean Lesage en 1960 et en 1962, en participant à la création des slogans « C’est le temps qu’ça change », « L’équipe du tonnerre » et plus particulièrement le célèbre « Maîtres chez nous », symbole de la Révolution tranquille. Dans les années subséquentes, il aura laissé sa marque, frappée au coin de la rigueur, dans le monde de la publicité, en lui léguant un ouvrage substantiel et soigné, Une publicité en quête de qualité, publié à compte d’auteur. Puis, à sa retraite, il se sera adonné avec passion à la recherche de ses « horizons intérieurs », nous transmettant une foisonnante réflexion empreinte d’érudition, tout en grâce et en profondeur. À titre posthume, ma mère en aura fait publier la substantifique moelle, dans un livre intitulé Journal de la vie cachée (Éditions Lescop). Cher père, merci de votre héritage, dont je me souviens aujourd’hui avec émotion, par le truchement de ce journal auquel vous avez toujours été fidèle.

Le 6 novembre 2017

Le sourire « stratégique » de Couillard

Le sourire communicatif de la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, semble avoir inspiré le premier ministre Philippe Couillard, à tel point qu’il a déclaré qu’il se servira de ce « flambeau » stratégique au cours de la prochaine campagne électorale de l’automne 2018 pour espérer se faire réélire le 1er octobre prochain. « C’est ce qu’on va faire… Les gens ont besoin de ça [sourire et positivisme] maintenant, et je pense qu’il faut mettre ça dans le paysage politique. »

Eh bien, M. Couillard, n’en déplaise à vos « bonnes intentions », je demeure fort perplexe quant au pouvoir de votre sourire pour faire oublier les années de vaches maigres que vous avez imposées aux Québécois depuis le début de votre mandat axé sur l’austérité. Conséquemment, à mes yeux, votre sourire « stratégique » aura autant d’effet que la pluie sur le dos d’un canard !

Québec, le 7 novembre 2017