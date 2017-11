7 novembre 2017

La fameuse participation citoyenne

C’est connu et ça ne devrait plus surprendre : un dimanche gris, pluvieux, du crachin aux cordes, froid et venteux décourage les citoyens d’exercer leur droit de vote. Pourtant, le Directeur général des élections (DGEQ) a choisi une stratégie marketing et des slogans comme si inciter à l’exercice d’un droit relevait d’un changement de comportement de consommateurs !

« Pourquoi braver les intempéries ? Pour faire remonter les pourcentages de participation ? », répondent ces citoyens que l’on continue à blâmer tous les lendemains d’élection.

Leur résistance accuse le système lui-même, un système de délégation de pouvoirs à des représentants qui ne sont pas contraints de remplir leurs promesses (coucou à « Pour que chaque vote compte » et à Justin Trudeau).

Leur silence illumine le voeu d’une transition vers un véritable pouvoir citoyen, plus direct, avant qu’il ne soit trop tard. Ces non-votants ne sont pas aveugles. Ils prennent acte depuis longtemps des trajectoires sur lesquelles leurs communautés sont entraînées malgré elles et en dépit de la réalité environnementale, sociale et économique.

Ils se sentent non interpellés comme citoyens, pas comme consommateurs d’affaires politiques ni comme résidants avec goûts et préférences, mais comme êtres politiques ayant prise sur le réel.

Quand le système sera fait pour que l’ensemble des citoyens exercent réellement leur pouvoir, on ne parlera plus de participation citoyenne, mais de pouvoir citoyen.

Montréal, le 6 novembre 2017

La politique et la barbarie

Il y a environ 2450 ans, l’autorité d’Athènes condamnait Socrate à se suicider pour avoir corrompu la jeunesse. Par chance, nous avons évolué, et c’est très probablement à cause de ce Socrate, lequel nous a montré à douter de l’autorité.

Nous voici maintenant à l’orée d’un nouveau mandat de quatre ans pour nos élus municipaux. Devons-nous penser que nous n’avons plus rien à dire maintenant que cette période électorale est terminée ? « Grand Dieu, non », dirait Socrate ; tout commence !

La démocratie, ce n’est plus la barbarie d’antan, et nos élus seront polis et respectueux lors de notre participation aux séances publiques des conseils municipaux. C’est là que la démocratie, bien après la période électorale, doit se dire, se vivre et se faire. Ainsi se bâtissent nos cités, villes et villages.

Il ne faut pas craindre d’émettre ponctuellement notre opinion de citoyens critiques et engagés pour nous créer de saines cités, villes et villages ; derrière le financement des municipalités et leurs infrastructures vitales, il y a des citoyens « utilisateurs-payeurs » ! Osons voir régulièrement, occasionnellement, ce que nos élus mandatés font de nos deniers, car c’est nous qui accordons le titre d’« autorité responsable » à la bonne gestion de nos pécules durement gagnés.

Rappelons-nous qu’à Trois-Rivières, par exemple, ce sont les citoyens qui ont fait la laïcité des séances publiques du conseil municipal, qui ont gardé exempte de fluor l’eau potable et qui ont dirigé le conseil municipal vers l’adoption d’une résolution contre l’insensé projet Énergie Est. Après les élections, c’est la démocratie qui se vit.

Plus que jamais maintenant, la démocratie doit se faire au quotidien. Merci, Socrate, de nous avoir éveillés à notre responsabilité citoyenne, et félicitations aux élus.

Trois-Rivières, le 4 novembre 2017