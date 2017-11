Arrestation de masse en Russie

Photo: Maxim Zmeyev Agence France-Presse

Moscou — La police russe a arrêté dimanche plusieurs centaines de personnes — plus de 400, selon une ONG — qui s’étaient rassemblées à Moscou et dans d’autres villes du pays pour manifester contre le président Vladimir Poutine à l’appel d’un opposant radical, Viatcheslav Maltsev, jusque là considéré comme marginal. L’ONG russe OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations, a fait état de 412 arrestations, dont 376 à Moscou et 13 dans la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg. La police avait évoqué dans l’après-midi le nombre de 263 interpellations à Moscou.