6 novembre 2017

Pour un Protecteur de l’élève indépendant

L’amendement à la Loi sur l’instruction publique en 2008, selon lequel les commissions scolaires doivent avoir un protecteur de l’élève, est un cadeau pour notre réseau d’instruction publique.

L’accès au protecteur de l’élève d’une commission scolaire devait assurer un traitement impartial pour tous et aider à réduire les possibilités d’abus de pouvoir.

Malheureusement, selon le rapport émis par le Protecteur du citoyen, le système ne fonctionne pas, comme le démontrent les nombreuses plaintes de parents et élèves quant au manque d’impartialité et aux longs délais que ce lourd processus entraîne : « Les plaintes à l’école sont une course à obstacles, dénonce le Protecteur du citoyen » (1er novembre).

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, qui a déjà clairement indiqué prendre « au sérieux ce rapport », devrait tenir compte des recommandations suivantes pour améliorer la situation : 1) La présidente de la Fédération des comités de parents a demandé que : «… les protecteurs de l’élève relèvent du Protecteur du citoyen. » 2) Pour accélérer et faciliter le processus de traitement d’une plainte, le Protecteur du citoyen recommande que le protecteur de l’élève soit la porte d’entrée des plaintes déposées.

Actuellement, les protecteurs de l’élève sont embauchés les commissions scolaires. Ceci restreint leur marge de manoeuvre quant à leurs interventions.

Les protecteurs de l’élève doivent être désignés par le ministre. En étant entièrement indépendants, ils pourront être plus efficaces dans leurs interventions pour le bien des élèves qui dénoncent que « ce n’est pas juste. »

Le 3 novembre 2017

L’économiste de Desjardins, vraiment?

On sursaute à la lecture de la nouvelle dans Le Devoir de vendredi 3 novembre à l’effet que des économistes d’institutions financières suggèrent au gouvernement du Québec de baisser les impôts. En tout cas, que vient faire l’économiste de Desjardins là-dedans ? Cette institution, réputée pour être près des gens, doit bien constater que les besoins de plusieurs de ses membres en santé et en éducation sont criants, qu’on est mal servi, que des mesures sociales additionnelles sont sans cesse nécessaires pour offrir à tous l’occasion de moins tirer le diable par la queue ! Est-ce qu’on est pas un peu déconnectés ?

Trois-Rivières, le 3 novembre 2017

Déçu de l’appui à Denis Coderre

Monsieur Brian Myles,

Je suis un abonné de longue date du Devoir et j’ai parfois félicité des éditorialistes ou des chroniqueurs pour leur prise de position courageuse en faveur de l’égalité, de la justice ou de l’environnement.

Malheureusement, je tiens à vous faire part de ma très grande déception suite à votre éditorial du samedi 4 novembre où vous donnez un appui fort mitigé à Monsieur Denis Coderre pour un second mandat. Je ne tiens pas à discuter vos arguments où l’importance du « milieu des affaires » est centrale. Pour un journal qui se dit porteur de valeurs sociales, quel manque de vision et de congruence ! La défense de l’environnement qui tient tant de place dans votre journal (et que je salue) va demander des changements et de l’audace, en plus de causer des dérangements, qui seront autrement plus importants que le changement de maire auquel vous vous refusez. La phrase de l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry décrit fort bien notre société actuelle avec ses peurs et son immobilisme, entretenues par les intérêts et la frilosité de nos élites : « Il en est comme de l’homme qui craint la soif à côté de son puits plein ».

Nous aurions tellement besoin d’encouragements, de leadership et d’audace pour que l’humain et le vivant redeviennent plus importants que les marchés et la consommation.

Montréal, le 5 novembre 2017