Les éducatrices des CPE débrayeront à nouveau

Photo: Getty Images

Québec — Alors que les travailleuses des centres de la petite enfance syndiquées à la CSN ont annoncé qu’elles débraieront de nouveau, les 7 et 8 novembre, celles de la CSQ viennent de se doter d’un mandat de trois journées de grève. Vendredi, le ministre de la Famille, Luc Fortin, a appelé tout le monde à négocier tout le week-end, s’il le faut, et lundi, jusqu’à un règlement. Les points en litige portent notamment sur la retraite, les salaires et les assurances collectives. Les conventions collectives sont échues depuis le 31 mars 2015.