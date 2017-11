4 novembre 2017

La Saint-Vincent de Paul depuis 1846

C’est bientôt le temps de la Guignolée, le temps de la générosité. Celle de venir en aide à ceux et celles vivant la précarité. Suivant la tradition, partout au Québec, le 19 novembre prochain, les bénévoles de la Société Saint-Vincent de Paul iront frapper aux portes afin de recueillir les dons de bienfaisance destinés à perpétuer sa mission première : servir et aider les pauvres, sans égard à la religion, à leur appartenance ethnique ou sociale, à leur état de santé, à leur sexe ou à leurs opinions politiques. Depuis sa fondation en 1846, les temps ont évolué. Malgré l’abondance, si la pauvreté extrême n’est plus, la précarité sous différentes formes demeure très répandue parmi les nôtres. Le constat est sans équivoque, le quotidien même au temps des Fêtes n’est pas le même pour tous. Devant la réalité que l’aide gouvernemental a ses limites d’efficience, il appartient à la communauté immédiate de souscrire aux efforts visant à équilibrer les chances chez ceux dont les conditions familiales et autres limitent l’accès à l’autonomie élémentaire. La SSVP évolue avec les besoins. Sensible au fait que l’éducation s’inscrit en réponse durable pour contrer la pauvreté, la Société dévoue également ses efforts à la réussite scolaire. Sensible également à la réalité que des conditions familiales favorables contribuent à la scolarité réussie, au-delà de la bienveillance du personnel enseignant contraint à ses propres limites. La SSVP se démarque au-delà de sa longévité. En effet, sa constance repose sur le bénévolat à tous les niveaux. De ce fait, moins de1 % des sommes recueillies dans ses coffres est absorbé par son administration ; exceptionnel ! Gardons en mémoire, qu’un don à la Saint-Vincent est un don consacré à aider ceux-là des nôtres.

Le 2 novembre 2017

Les brebis égarées

À la lecture du brillant texte d’Alain Roy publié dans Le Devoir, on ne peut demeurer indifférent à la période de malaise que nous vivons au Québec, qu’il décrit comme un tiraillement entre l’inquiétude économique et l’insécurité culturelle des Québécois. L’auteur affirme que la peur empêche ces derniers d’avoir foi en eux-mêmes pour réaliser l’indépendance, et il a sans doute raison de mettre en cause les campagnes de peur instillant l’idée que le Québec formerait une société pauvre et dépendante. Toutefois, les faits ont démontré que le fractionnement des partis politiques professant l’indépendance a vraisemblablement constitué un frein majeur à l’avancement du projet de pays. À cet égard, Alain Roy a nettement orienté les regards vers les naïvetés idéologiques de solidaires déconnectés de la réalité. Dans cette conjoncture, pourquoi ces « brebis égarées » ne considéreraient-elles pas de se joindre au PQ, en attendant l’indépendance, pour enseigner aux Québécois que la vraie peur, celle de disparaître, devrait être de demeurer dans le Canada ? Advenant un tel geste magnanime, l’histoire les louangera d’avoir imité le patriotisme d’un Pierre Bourgault, qui mit de côté son ego pour céder le pas à René Lévesque. Autrement, on pourra dire qu’ils n’ont rien fait pour contrer la disparition lente d’un peuple.

Québec, le 2 novembre 2017