3 novembre 2017

Une phase décisive

Brian Myles a raison de dire que les douze chefs d’accusation que le procureur spécial Robert Mueller vient de déposer contre Paul Manafort et Richard Gates représentent un tournant dans cette indispensable enquête concernant l’intervention russe dans la campagne présidentielle de 2016. Il faut aussi reconnaître avec lui que l’arrestation de l’ex-conseiller, George Papadopoulos, qui a avoué avoir menti lors d’interrogatoires du FBI et a accepté de collaborer avec cette agence, va contribuer à faire la lumière dans cette impénétrable saga judiciaire. En effet, comme en témoignent les spécialistes qui analysent ces questions, les aveux de ce ténébreux personnage en échange d’une forme quelconque de clémence vont finalement forcer d’autres témoins à jouer cartes sur table s’ils ne veulent pas subir un sort semblable au sien. Ajoutons enfin que cette phase de l’enquête de Mueller est d’autant plus décisive qu’elle impose aux instances politiques (les comités du Congrès) de modifier leur comportement si elles veulent briser l’impasse politique actuelle où l’esprit partisan et mensonger compromet bassement l’aboutissement de leurs travaux. En somme, la crise politico-juridique a atteint un stade définitif qui va marquer tragiquement le destin de ce pays.

Québec, le 1er novembre 2017

Des excuses, mais pas celles demandées

Monsieur le Président, Alors ? Satisfait des « explications » (ou « circonvolutions ») de monsieur le commissaire ? Moi, pas. Vous aviez demandé « qu’on accuse ou qu’on s’excuse ». On n’a fait ni l’un ni l’autre. Plutôt a-t-on cherché des excuses… N’est-ce pas ? Ainsi, a-t-on l’impression de stagner interminablement devant un certain mépris, sinon un mépris certain de l’Assemblée nationale et de sa présidence, du premier ministre et de la population en général. À les écouter, ils n’auront jamais suffisamment de temps pour parvenir à scruter convenablement, en largeur, en longueur et en profondeur, « l’immensité » du matériel à décortiquer. En tout cas, sûrement pas cette année. Ni, tout probablement, laissent-ils entendre, l’année prochaine non plus… Qu’en dire ? Que des promesses, des promesses, ce sont les politiques qui font ça ; pas des corps de police ou d’enquête. Enfin, assurent-ils en plus, « sur le plancher », tout va parfaitement. Sur le plancher, peut-être. Mais au-dessus, tout en haut ? Infiniment moins évident que ça va en cette aire. Ça n’en a vraiment pas l’air. On dirait en effet que ça va aussi bien à ce niveau qu’au SPVM. « Rassurant ! »…

Le 31 octobre 2017

Faire confiance ?

Monsieur Coiteux, Comment voulez-vous qu’on ait confiance dans le gouvernement actuel ? Comment voulez-vous que nous ayons confiance en nos institutions comme vous nous invitiez à le faire, lundi, en conférence de presse ? Comment voulez-vous que nous ayons confiance en vous, monsieur Coiteux ? À l’UPAC, il y a Robert Lafrenière, qui a pour gendre Martin Prud’homme, directeur de la Sûreté du Québec, et Dominique Lafrenière (fille de Robert Lafrenière et femme de Martin Prud’homme), directrice des enquêtes spéciales. C’est ce que je qualifierais de collusion policière ! Si vous voulez ramener la confiance de la population en vous, s’il n’est déjà pas trop tard pour le faire, il faut détricoter cette situation, y faire le ménage et rattacher l’UPAC à l’Assemblée nationale. Et pendant que vous vous exprimiez comme vous l’avez fait lundi, devant les caméras, messieurs Charest et Bibeau sont morts de rire ! Nous payons pour les erreurs du PLQ. Et votre recherche de la vérité « supposément » libre de toutes influences extérieures est cousue de fil blanc ! Faites donc ce que vous dicte votre conscience et non ce que vous dictent ceux qui se cachent, depuis des années, derrière l’UPAC qui les protège.

Drummondville, le 31 octobre 2017