3 novembre 2017

Héros de l’écurie Marvel, Thor est emprisonné à l’autre bout de l’univers sans son puissant marteau et se retrouve dans une course contre la montre afin de retourner à Asgard avant que n’ait lieu Ragnarok ; la destruction de son monde et la fin de la civilisation Asgardienne par l’impitoyable Hela.

Horaire en salles