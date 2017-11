Transportant le spectateur au Népal, au Québec, en Bolivie et aux États-Unis, l’émouvant Double peine traite d’un sujet méconnu et rarement exploité en fiction comme en documentaire, le sort des enfants de mères détenues. Avec sensibilité, Léa Pool esquisse un portrait de ces femmes à travers le regard de leurs enfants, qui livrent leurs réflexions avec aplomb et candeur. Alors qu’elle démontre les limites du système carcéral, la cinéaste rend hommage aux organismes humanitaires qui assurent le maintien des liens entre les familles.



Double peine ★★★ Canada (Québec), Suisse, 2017, 104 minutes. Documentaire de Léa Pool.