Passer du collège le plus huppé de France à une école de banlieue où règne un chaos perpétuel, c’est le choc que devra encaisser François Foucault (Denis Podalydès), professeur exigeant, idéaliste et trop bavard sur les solutions aux maux de l’éducation. Le passage ne se fera pas en douceur, tout comme pour ses élèves turbulents, dont le jeune Seydou (Abdoulaye Diallo), assurément le plus réfractaire à la grammaire... et à Victor Hugo. La première fiction de ce photojournaliste s’ancre dans une réalité ici quelque peu aseptisée, et cette année scolaire respecte les règles du genre, des cas de plagiat aux enseignants au bord de la crise de nerfs en passant par la haute direction inflexible. Rien de nouveau au tableau noir, mais un hommage senti au dur métier de professeur, et au savoir qui libère des chaînes de la médiocrité.



Les grands esprits ★★★ France, 2017, 106 min. Comédie dramatique d’Olivier Ayache-Vidal. Avec Denis Podalydès, Abdoulaye Diallo, Léa Drucker, Zineb Triki.