Il y a quelques décennies à peine, et encore aujourd’hui dans les pays les plus pauvres, la poliomyélite ressemblait à une condamnation à mort. Ce fut le cas pour Robin Cavendish (Andrew Garfield, consciencieux) à la fin des années 1950, mais grâce à la dévotion de son épouse Diana (Claire Foy, trop lisse) et à une foule d’amis dévoués, sa vie sera moins misérable, améliorée aussi par des innovations techniques quasi révolutionnaires. Dans une suite de décors enchanteurs, au Kenya, en Espagne et dans la campagne anglaise, cette biographie idyllique (téléguidée par le fils du couple qui en est le producteur) affiche de nobles qualités esthétiques et des interprétations « oscarisables », forcément larmoyantes. Mais pour son premier film derrière la caméra, l’acteur Andy Serkis fait preuve d’une prudence excessive, étouffé, tout comme nous, par les bons sentiments.



Inspire (V.F. de Breathe) ★★ 1/2 Grande-Bretagne, 2017, 118 minutes. Drame d’Andy Serkis. Avec Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Hugh Bonneville.