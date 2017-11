2 novembre 2017

Le Canada et le Québec, des modèles ?

Il y a quelques jours, l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest suggérait au gouvernement espagnol de Mario Rajoy de suivre l’exemple du modèle canadien dans sa relation avec le Québec pour résoudre la crise catalane. On se demande bien de quel modèle M. Charest voulait bien parler. De la Loi sur les mesures de guerre de 1970 ? De l’échec de l’accord du lac Meech de 1987 ou de celui de Charlottetown de 1992 ? Reproduire le scandale des commandites de 1995 et inonder la Catalogne de drapeaux espagnols pour contrecarrer les volontés autonomistes du Parlement catalan de Carles Puigdemont ? Ou alors augmenter le fardeau fiscal des Catalans, comme au Québec, pour qu’il soit le plus lourd au pays aux dépens des plus démunis ? C’est un beau modèle. Un peuple qui a faim est plus facile à dompter. Ou bien reproduire la méthode du gouvernement libéral, lors de la crise étudiante du Printemps érable de 2012, c’est-à-dire envoyer la police au bâton pour mater les contestataires et s’en laver les mains. De grâce, M. Charest, quand vous dites des choses comme celles-là, faites attention, vous forez votre propre puits…

Le 30 octobre 2017

Le crucifix ? Déplaçons-le !

Après Vatican II, il serait temps que l’Assemblée nationale aussi fasse sa propre mise à jour et déplace (et non pas efface !) le crucifix, objet sacré de notre patrimoine religieux. Les commissaires du rapport Bouchard-Taylor l’avaient suggéré en 2008. Comme l’affirme Françoise David (De colère et d’espoir, 2014, p. 107) : « Ne serait-il pas souhaitable de le mettre à la place qu’il mérite : sur un mur à la vue du public, accompagné d’une note historique ? » Ceci par respect du lieu symbolique des prises de décisions démocratiques de l’Assemblée nationale. Notre culture évolue et les manifestations de la foi chrétienne aussi. Ses fondements basés sur l’amour d’un Dieu unique et du prochain ne sauraient se scléroser dans un objet du patrimoine. Au contraire, le respect de la tradition s’est toujours accompagné d’un goût pour l’avenir, c’est-à-dire de l’espérance. On pourrait donc souhaiter que l’Esprit Saint vienne en aide à nos parlementaires en ces temps difficiles et confus de la recherche d’une laïcité éclairée ! Toutefois, le déplacement de ce crucifix ne saurait être confié à un « déménageur » qui viendrait en catimini au Salon bleu ! Pourquoi ne pas demander l’assentiment de l’archevêque de Québec pour qu’il délègue quelqu’un pour le faire en toute solennité par respect des cultures religieuses de tous ?

Montréal, le 29 octobre 2017

Il faudrait savoir ce que nous voulons

Le Québec est une société laïque. Je suis totalement en accord avec ce choix. Maintenant, il faudrait accepter les obligations qui viennent avec ce type de société. Si nous croyons en cette façon de vivre, il serait logique que le crucifix qui siège à l’Assemblée nationale soit retiré au plus tôt. Nous devrions, si nous croyons à une société laïque, cesser de trouver des excuses afin d’accommoder qui que ce soit qui répond plus à sa religion qu’aux lois qui nous gouvernent. Je répète : nous sommes une société civile, comportons-nous comme tel.

Sherbrooke, le 25 octobre 2017